VOA60 Afrique du 1er decembre 2020

Au Burkina Faso, le CDP, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, renonce à un recours contre la réélection du président Roch Marc Kaboré. Ce parti, dont le candidat, Eddie Komboïgo, est arrivé deuxième à la présidentielle du 22 novembre, avait dénoncé un manque de sincérité du scrutin. Au Mali, les camps des forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément lundi à Ménaka, Gao et Kidal par des tirs d'obus et de roquettes selon des sources militaires. Aucune victime n’a été rapportée et la situation est sous contrôle selon les mêmes sources. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux de cacao, ont accusé les multinationales Hershey et Mars de ne pas de payer la prime spéciale de 400 dollars par tonne de cacao négociée l’année dernière pour les planteurs. Ce que les multinationales ont démenti. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune sera de retour dans son pays « dans les prochains jours » selon un communiqué de la présidence. Âgé de 75 ans, il avait été admis le 28 octobre dans un hôpital en Allemagne pour y être soigné du coronavirus.