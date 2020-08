VOA60 Afrique du 19 août 2020

No media source currently available

Au Mali, le calme régnait mercredi à Bamako après la démission du président Ibrahim Boubacar Keita dans la nuit de mardi à mercredi. L’ex chef d’Etat avait annoncé aussi la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Les auteurs du coup d'Etat ont annoncé la mise du en place d’un Comité national pour le salut du peuple. Au Nigeria, des combattants présumés de l'Etat Islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi une ville du nord-est du pays, prenant en otages des centaines de civils selon des sources locales et sécuritaires. Les habitants de Kukawa venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant deux ans dans un camp de déplacés. En RDC, le parc national des Virunga a dénoncé la vente illégale des terres à l'intérieur de cette reserve. Plus ancienne réserve naturelle d’Afrique inaugurée en 1925, le parc des Virunga est un sanctuaire des gorilles de montagnes mais aussi le terrain d'action de dizaines de groupes armés actifs dans la région. En Libye, des groupes fidèles à l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, ont annoncé la levée du blocus imposé sur les champs et terminaux pétroliers depuis des mois, et la reprise des exportations et de la production de brut.