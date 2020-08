VOA60 Afrique du 18 août 2020

No media source currently available

Au Mali, des soldats ont tiré des coups de feu en l'air mardi matin dans le grand camp militaire de Kati pour une raison inconnue. La situation est confuse à Bamako et les activités étaient au ralentie. Le ministre des finances et de l'économie aurait été enlevé par des hommes armés. VOA Afrique suivra pour vous l’évolution de cette situation dans tous ses programmes. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, soupçonné de mauvaise gestion et de détournements, est entendu mardi par la police à Nouakchott a-t-on appris auprès de l'un de ses avocats. L’ex chef de l’Etat avait été convoqué lundi par les forces de l’ordre. Le Burkina Faso a enregistré à la date du 17 août 2020, un total de 1.013.234 personnes déplacées internes du fait de l'insécurité, selon un rapport du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR). Ces statistiques marquent une hausse de 3,5% par rapport au 09 juillet dernier. Les régions les plus touchées par le terrorisme sont le Sahel, le Centre Nord, le Nord et l’Est du pays. Au Niger, onze otages de Boko Haram dont quatre enfants, ont été libérés au cours d'une opération menée par l'armée nigérienne dans le bassin du Lac Tchad, en territoire nigérian selon des autorités locales. Le Niger fait face à de fréquentes attaques de groupes jihadistes dans le Sahel.