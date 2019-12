Inondations en Afrique de l’Est

No media source currently available

Plus de 200 personnes ont péri dans des inondations et des coulées de boue en Afrique de l'Est depuis le début de la saison des pluies, qui n'est pas encore terminée. Les pluies ont été particulièrement fortes cette année en raison d'un phénomène appelé dipôle de l'océan Indien qui peut provoquer une hausse de 2 degrés Celsius des températures de l'eau. Cela a conduit à des taux d'évaporation plus élevés au large des côtes de l'Afrique de l'Est, ce qui se traduit par plus d’averses.