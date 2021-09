Vaccination contre le Covid-19: l'Afrique sur le point de rater l'objectif

Des scientifiques d'Afrique du Sud affirment avoir détecté une nouvelle variante du COVID-19.

L'Institut national des maladies transmissibles du pays a annoncé lundi dans une nouvelle étude que la variante, qui a été désignée "C.1.2", a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud en mai de cette année, et s'est depuis propagée dans sept autres pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et de la région du Pacifique Sud de l'Océanie.

Au total, 109 cas ont été détectés en Afrique du Sud, selon

le quotidien sud-africain Business Day. Le journal précise que la variante est également présente au Botswana, à Maurice, en République démocratique du Congo, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Suisse.

Selon les scientifiques, la variante C.1.2 semble présenter les mêmes caractéristiques que d'autres mutations plus transmissibles et plus à même de prendre le dessus sur le système immunitaire d'une personne.



L'étude n'a pas encore été publiée et n'a pas non plus été soumise au processus normal d'examen par les pairs. Les scientifiques affirment qu'ils continuent de surveiller la fréquence de la variante C.1.2 et qu'elle n'a pas évolué en tant que "variante d'intérêt" ou "variante préoccupante" selon les directives établies par l'Organisation mondiale de la santé.

Le bureau régional de l'OMS à Brazzaville n'a pas encore répondu à une demande de commentaire de VOA Afrique.