Une réforme de la justice approuvée par le Sénat américain

Le "First Step Act", un projet de loi bipartisan difficilement élaboré, vise notamment à alléger les peines lourdes pour certains délinquants, à donner plus de latitude aux juges dans la détermination des peines pour des criminels de bas niveau, et à améliorer les conditions de détention des femmes.

"L'Amérique est le meilleur pays du monde et mon travail est de me battre pour TOUS les citoyens, même ceux qui ont fait des erreurs", a tweeté le président des Etats-Unis Donald Trump après l'approbation du projet de loi.

"Félicitations au Sénat pour l'adoption bipartisane d'un projet de loi historique sur la réforme de la justice pénale", a-t-il déclaré.

Le projet de loi a été adopté par 87 voix contre 12, et sera maintenant soumis à la Chambre des représentants, où il devrait être adopté rapidement.

Le président de la Chambre, Paul Ryan, a déclaré qu'il "attend avec impatience" d'envoyer le projet de loi au bureau de M. Trump.

Le projet de loi ne concernera que les détenus fédéraux américains, soit 180.789 personnes, selon les derniers chiffres officiels.

Fin 2016, plus de 2,1 millions de personnes étaient incarcérées aux Etats-Unis, selon les statistiques du gouvernement.