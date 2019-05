Une ONG dévoile un manuel pour soigner les enfants victimes d'explosions

L'ONG Save the Children a dévoilé jeudi le premier manuel de terrain au monde consacré au traitement d'enfants victimes d'explosions, à l'origine selon elle de près de trois quarts des décès et des blessures de mineurs dans les zones de guerre.

L'ouvrage a été conçu avec des médecins britanniques à la demande de médecins travaillant en Syrie, où la guerre civile a tué plus de 370.000 personnes depuis le début du conflit en 2011.

"Tout commence à partir du moment où on entend, boum, et qu'un enfant est exposé à cette explosion", a déclaré à l'AFP Paul Reavley, ancien chirurgien de l'armée britannique et coauteur de l'ouvrage.

Le manuel permet ensuite de "suivre pas à pas le traitement nécessaire pour soigner l'enfant en se focalisant sur les différences avec le corps d'un adulte", a-t-il ajouté.

Les attentats-suicides, mines terrestres, grenades, frappes aériennes et autres formes d'explosifs "causent 72% de tous les décès et blessures d'enfants dans les zones de guerre les plus meurtrières du monde", selon l'ONG britannique Save the Children. En Syrie, ce chiffre est de 83%.

L'ONG se base sur des données des Nations Unies concernant les cinq conflits les plus meurtriers selon elle pour les enfants, à savoir au Nigeria, en Afghanistan, en Irak, en Syrie et au Yémen.

Au moins 10.677 enfants ont été tués ou mutilés en 2017, a indiqué Save the Children dans un nouveau rapport dévoilé jeudi, "un chiffre susceptible de n'être que la partie émergée de l'iceberg".

Le manuel détaille "les procédures uniques à effectuer pour garder les enfants en vie et les aider à se rétablir pleinement", a indiqué l'ONG.

Le guide illustré de 176 pages décrit dans un langage facilement compréhensible chaque étape du traitement, depuis les premiers gestes à effectuer jusqu'au suivi psychologique.

Les pages sont conçues pour être facilement photographiées et lues sur un téléphone portable et peuvent être téléchargées gratuitement sur Internet.

Le manuel fournit au personnel médical travaillant dans des zones de conflit "les connaissances et les conseils techniques nécessaires", a expliqué Helle Thorning-Schmidt, ancienne Première ministre du Danemark et responsable de Save the Children International.

"Les corps des enfants sont différents. Ils ne sont pas juste de petits adultes", a souligné le major-général Michael von Bertele, ancien directeur des Services médicaux de l'armée britannique. "Leurs crânes ne sont pas encore complètement formés et leurs muscles sous-développés offrent moins de protection. Une explosion est donc plus susceptible d'endommager le cerveau et les poumons ou de déchirer les organes dans leur abdomen, même si aucune blessure n'est visible".

"Ce manuel est extrêmement nécessaire", a déclaré à l'AFP Ismael Beah, ancien enfant soldat en Sierra Leone. "Il ne fait aucun doute qu'il sauvera la vie d'innombrables enfants dans les zones de conflits", a ajouté M. Beah, blessé à plusieurs reprises avant de réussir à fuir le pays déchiré par la guerre en 1997.

Le premier lot de 500 manuels devrait bientôt être envoyé en Syrie, a annoncé Save the Children.