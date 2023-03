Une exposition pour booster les PME/PMI américaines

Les acteurs économiques se sont réunis mercredi 15 mars pour la “Small Business Expo” à Washington D.C. C’est le salon commercial et l'événement de réseautage et de formation n°1 aux Etats-Unis pour les petites et moyennes entreprises, selon les organisateurs.

La Small Business Expo (SBE), ou “Exposition des petites entreprises” est l'événement le plus attendu de l'année par les acteurs économiques aux Etats-Unis, d'après les organisateurs. C’est non seulement le plus grand salon professionnel, mais aussi un événement éducatif, de conférences, de formations et de réseautage interentreprises d'une journée, au profit des propriétaires de petites et moyennes entreprises et industries, ainsi que des entrepreneurs et des start-ups.



L’événement s’est tenu au Whitfield Entertainment Group Studios, dans la partie la capitale américaine. Il a réuni des centaines de personnes soucieuses de renforcer leur réseau professionnel et donner un nouvel élan à leurs affaires.

“Je suis venue ici pour le réseautage, pour faire connaître mon entreprise”, confie la Nigériane Bucky Bankole, propriétaire de Allhonors Foods, une alimentation qui se spécialise dans les produits africains dans l'État du Maryland.

“J'ai rencontré beaucoup de gens, des professionnels de différentes marques et nous nous sommes connectés. Nous avons échangé des cartes de visite. J'ai obtenu beaucoup d'informations dont j'avais besoin pour mon entreprise”, ajoute-t-elle.

La Small Business Expo proposait aussi un hall des exposants avec des produits et services innovants. C’était également l’occasion, pour les futurs hommes et femmes d’affaires, de rencontrer de meilleurs vendeurs et fournisseurs de biens et services, d’établir de nouvelles relations professionnelles, de commercialiser ou faire connaitre leur entreprise, ou encore apprendre et s’inspirer des autres.

"Je suis venu à l'exposition pour rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres propriétaires d'entreprises et voir quelles sont les opportunités ici aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu voir aussi le réseau et voir ce que font les autres dans d'autres entreprises”, déclare Stanley Agbontaen, un chef d'entreprise d’origine nigériane.

Les participants ont par ailleurs assisté à des ateliers critiques de développement d'entreprise animés par des experts de premier plan et des innovateurs. Les conférences ont couvert une variété de sujets pour apprendre à faire les affaires autrement et aller de l’avant. C’est ce qui a le plus impressionné Diana Trotter, Consultante en commerce de détail, propriétaire d’une société appelée Vanue.

“Le plus impressionnant, ce sont les ateliers. J'ai trouvé les ateliers très bien. Ce qu'il faut c'est que des experts viennent vous dire ce que vous devez faire différemment dans votre entreprise”, dit-elle.

La Small Business Expo se déroule à des dates différentes, dans les principales villes américaines, dont Washington D.C, une fois par an; aidant les futurs hommes et femmes d’affaires à développer et élargir leur réseau professionnel, établir de nouvelles relations commerciales importantes et booster leurs affaires.

“Vous pouvez apprendre beaucoup quand vous venez ici, beaucoup d'ateliers, beaucoup d'informations. Vous pouvez constituer votre propre entreprise. Très bénéfique”, affirme Legacy Severe, une artiste qui sert dans l'industrie du divertissement en tant que poète dans la zone de D.C., Maryland, Virginie.

La prochaine exposition des PME et PMI aura lieu le 29 mars a Philadelphie en Pennsylvanie, avant de se transporter à Boston, dans le Massachusetts, le 13 avril, puis à Chicago, dans l’Illinois, le 26 avril avant d'atteindre d’autres villes américaines.