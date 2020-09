Une dizaine de morts dans des inondations au Burkina

Les pluies diluviennes ont entraîné beaucoup de dégâts. On enregistre treize décès, 19 blessés, beaucoup de maisons détruites et de nombreux sinistrés, a déclaré mercredi Abdoul Karim Sango ministre burkinabé de la Culture à la télévision nationale. Les victimes sont mortes par noyade ou dans l'effondrement d'habitations précaires.

Le dernier corps retrouvé est celui d'une femme enceinte dans un quartier populaire de Ouagadougou. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle et débloqué une enveloppe de 5 milliards CFA pour faire face aux urgences, a écrit le président Roch Marc Christian Kaboré sur son compte Twitter.

Au Niger voisin, la montée des eaux a fait 65 morts et plus de 3000.000 sinistrés. Le Soudan, où une centaine de personnes sont mortes, a aussi déclaré l'état d'urgence et le Sénégal a enregistré six décès.