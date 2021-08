No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Le samedi 21 août était la Journée internationale du souvenir et de l'hommage aux victimes du terrorisme, une journée tristement d'actualité au Burkina Faso, un pays engagé dans la lutte contre les militants islamistes. Go Paga, une organisation burkinabé à but non lucratif, aide les veuves et les orphelins à surmonter la perte de leur mari et de leur père et à se reconstruire.