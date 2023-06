En Californie, une église au cœur du combat pour la réparation de l’esclavage

Au cours des derniers mois, la Third Baptist Church de San Francisco s'est focalisée sur la question des réparations pour l’esclavage. Cette église, symbole de la lutte contre la discrimination raciale en Californie, réunit naturellement la communauté autour d'un tel sujet, surtout que la question sera prochainement discutée au sein de la législature de l'État.

Les législateurs doivent en effet rendre leur décision d’ici fin juin sur le rapport préliminaire du groupe chargé par le gouverneur Gavin Newsom, en 2020, de définir les contours des réparations pour les descendants des victimes de l’esclavage.



Des séances de questions-réponses sont organisées quotidiennement au sein de cette église, avec le révérend Amos Cleophilus Brown comme guide. Ce pasteur africain-américain de 82 ans, ancien étudiant de Martin Luther King et président de la célèbre organisation de défense des droits civiques NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) à San Francisco, est l'un des neuf membres du groupe de travail spécial créé par Gavin Newsom.



Au cours des années, il a été témoin de nombreux événements tragiques pour les Africains-américains en Californie, y compris la dégradation du quartier de Fillmore. Ce quartier, autrefois cœur vibrant de la culture et de l'économie africaine-américaines, a subi un déclin sous le poids des politiques d'urbanisation successives menées par l'État dans les années 1940.

Un défi complexe

Le rapport de la commission sur les réparations documente 883 entreprises détruites, 2 500 maisons endommagées et 4 729 ménages déplacés durant cette période, affectant 20 000 personnes, principalement africaines-américaines.



Au sein de la Third Baptist Church, les discussions sont axées sur la nécessité de réparer ces torts. C'est d'autant plus important que les 2,5 millions d’Africains-Américains vivant en Californie sont toujours confrontés à de nombreuses inégalités.



Le sujet est cependant très complexe, en raison de l'incertitude entourant l'issue législative du groupe de travail. Celui-ci recommande notamment des excuses officielles et la mise en place de divers projets sociaux destinés aux Africains-Américains dont les ancêtres ont été réduits en esclavage. De plus, les 800 milliards de dollars nécessaires pour financer ce projet constituent un obstacle majeur à sa réalisation.