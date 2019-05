Un ramadan frugal pour des Syriens au pouvoir d'achat érodé par la guerre

Dans le souk de Bab Srijeh, l'un des plus réputés de Damas, Abou Anas al-Hijazi scrute les étals de produits alimentaires mais renonce à acheter. Ses revenus ayant fondu avec la guerre, ce Syrien est contraint à un ramadan frugal.

"Nous avions l'habitude de convier six ou sept fois la famille et les amis à des repas copieux" pour l'"iftar", la rupture du jeune au coucher du soleil, se souvient cet homme de 45 ans, chanteur dans un groupe se produisant lors de mariages.

"Mais maintenant, j'invite une ou deux fois, tout au plus", ajoute-t-il.

Pour beaucoup en Syrie, pays à l'économie dévastée par plus de huit ans de guerre, les célébrations du ramadan ont dû se faire de plus en plus modestes.

Selon l'ONU, 83% de la population vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté, contre 28% avant la guerre qui a éclaté en mars 2011 et fait plus de 370.000 morts.

Et 80% des ménages peinent à assurer leurs besoins alimentaires de base, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

"Cette année, nous offrons de petites portions à la place des festins", explique Abou Anas.

"Plus rien n'est pareil" qu'avant, regrette-t-il.

- "Pas assez d'argent" -

A l'instar d'Abou Anas, Rabbah Ammar souffre également des retombées socio-économiques de la guerre et contrôle strictement chaque dépense.

"Je viens au souk de Srijeh (...) car les prix y sont plus abordables", explique cette femme de 52 ans habitant au sud de Damas.

Elle a économisé des mois durant en prévision du ramadan et doit adapter les ingrédients qu'elle utilise pour respecter son budget.

"Nous avons remplacé les petits pois par les fèves car elles sont moins chères et les courgettes sont désormais farcies au riz à cause du prix élevé de la viande", raconte Mme Ammar.

A proximité, Abou Imad vaporise de l'eau sur les tomates charnues de son étal de primeurs pour leur donner belle allure.

Il affirme que les prix ont fortement baissé cette année.

"Le prix d'un kilogramme de concombres était de 700 livres syriennes (1,5 euro) l'année dernière (...) Aujourd'hui, il se vend à 200" livres (40 centimes d'euros), précise-t-il.

Assis à côté de cagettes de légumes, Talal Chawkal observe passer les clients devant son petit magasin.

Il explique que la baisse des prix cette année était liée à une hausse de l'offre. Les fermes de la Ghouta orientale, une région proche de Damas que le régime a reprise aux rebelles l'an dernier au terme d'une offensive militaire meurtrière, ont en effet recommencé à produire.

Mais la demande n'est pas au rendez-vous car "les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter", souligne-t-il.

- Achat à l'unité -

Porteur de courses depuis des années, Mohammad Imad Kobeissi pâtit également de l'érosion du pouvoir d'achat.

"Aujourd'hui, j'attends très longtemps avant qu'un client ne me demande" de l'aider, confie cet homme de 60 ans. La plupart des gens quittent le souk "avec un ou deux sacs" remplis tout au plus et "ils peuvent les porter sans moi", dit-il.

Sur l'un des trottoirs de ce souk populaire, Abou Ammar arrange courgettes et concombres sur le chariot de bois qui lui sert de stand.

"Je travaille sur ce marché depuis l'âge de 10 ans", explique cet homme de 60 ans.

"C'est la première année que des clients achètent les légumes à l'unité", raconte ce déplacé originaire de la Ghouta orientale.

"Je comprends très bien la situation des gens (...) Personnellement, j'ai dû vendre ma voiture pour pouvoir assumer les dépenses quotidiennes".

Parfois, poursuit-il, "des clients me demandent seulement trois courgettes, je les leur donne gratuitement et leur demande en contrepartie de prier pour moi".