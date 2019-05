Un nouveau traitement contre le cancer du sein

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

PLe cancer du sein est le type de cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde et représente 16% de l’ensemble des cancers féminins. Les taux de survie au cancer du sein sont extrêmement variables d’un pays à l’autre, allant de 80% ou plus en Amérique du Nord à moins de 40% dans les pays à faible revenu. Mais de plus en plus le dépistage et les traitements de pointe aident les femmes à survivre au cancer du sein. Plus de 200.000 femmes sont confrontées à des semaines de radiation ou même à des mastectomies chaque année ici aux Etats unis. Une nouvelle étude suggère toutefois une troisième option, plus clémente. Nous sommes allés dans l’état de l’Ohio. C’est un reportage de Kevin Enochs.