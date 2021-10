Un nouveau cas d'Ebola en RDC

Ce Samedi après-midi, une réunion de crise a été organisée à l'antenne de Beni de la division provinciale de santé du Nord-Kivu, avec des représentants du ministère de la Santé, de la protection civile, de la Croix-rouge, de l'Unicef et divers "relais communautaires".

L'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance) a assuré dans un communiqué être "déjà sur le terrain".

"Du personnel supplémentaire se rendra à Beni durant le week-end pour soutenir les activités de mobilisation communautaire, de contrôle des infections et de décontamination", a précisé l'organisation qui prévoit d'expédier dimanche "des équipements médicaux ainsi que des fournitures pour l’eau, l’assainissement et le contrôle des infections".

"Trois camions apporteront 160 m3 de fournitures vitales, telles des réservoirs d'eau, des seaux, des équipements de protection individuelle, du chlore, des barres de savon, des antibiotiques, etc.", a-t-elle détaillé.

Résurgence d'ebola

Le ministère congolais de la Santé a annoncé vendredi soir qu'un cas d'infection par le virus Ebola avait été confirmé après un prélèvement effectué sur un enfant de 3 ans décédé le 6 octobre, dans la zone de santé Butsili de Beni, dans la province du Nord-Kivu.

Ce cas de virus Ebola a été enregistré dans l'est du pays, cinq mois après la fin officiellement déclarée de la 12e épidémie de la maladie dans le pays, a annoncé vendredi le ministère congolais de la Santé. "Cette nouvelle résurgence du virus (...) est survenue dans la zone de santé de Beni", dans la province du Nord-Kivu.

"Le cas concerne un enfant de 3 ans de sexe masculin hospitalisé et décédé en date du 6 octobre". Un prélèvement effectué sur l'enfant a été envoyé pour analyse à Goma, chef-lieu de la province, et s'est révélé positif au virus Ebola. Les équipes sont à pied d'oeuvre sur le terrain, assure le ministère, notamment pour assurer "le listage et le suivi d'environ 100 contacts à ce jour et la décontamination des formations sanitaires".

"Grâce à l'expérience acquise dans la gestion de la maladie à virus Ebola lors de précédentes épidémies, nous sommes assurés que les équipes de riposte (...) parviendront à contrôler dans les meilleurs délais cette épidémie", conclut le communiqué. Début mai, la RDC avait déclaré la fin de sa 12e épidémie d'Ebola, durant laquelle 12 cas avaient été engistrés, avec six décès et des centaines de personnes vaccinées.

Une autre très grave épidémie avait été enregistrée dans le Nord-Kivu entre août 2018 et juin 2020, qui avait causé la mort de plus de 2.000 personnes.