Un homme paralysé marche de nouveau avec un exosquelette contrôlé par le cerveau

Le patient tétraplégique, âgé de 28 ans, a utilisé un système de capteurs implantés près de son cerveau avec un harnais monté au plafond pour maintenir l’équilibre.

Les résultats, publiés jeudi dans la revue The Lancet Neurology, lancent les chercheurs sur une piste pour aider les patients paralysés à contrôler des ordinateurs en utilisant uniquement des signaux cérébraux.

Mais pour l'instant, l'exosquelette est purement un prototype expérimental et est "loin de toute application clinique", ont ajouté les chercheurs.

"Ceci est le premier système cerveau-ordinateur semi-invasif sans fil conçu pour activer les quatre membres", a déclaré Alim-Louis Benabid, neurochirurgien et professeur à l'Université de Grenoble, en France, qui a co-dirigé l'essai.

Il a déclaré que les technologies précédentes du cerveau et de l'ordinateur utilisaient des capteurs invasifs implantés dans le cerveau, où ils peuvent être plus dangereux et souvent arrêter de fonctionner. Les versions précédentes ont également été connectées à des câbles, a-t-il déclaré, ou se sont limitées à la création d'un mouvement dans un seul membre.

Dans cet essai, deux dispositifs d’enregistrement ont été implantés, l’un sur l’autre côté de la tête du patient, entre le cerveau et la peau, couvrant la région du cortex sensorimoteur du cerveau qui contrôle la sensation et la motricité.

Chaque enregistreur contient 64 électrodes qui collectent les signaux du cerveau et les transmettent à un algorithme de décodage. Le système traduit les signaux du cerveau en mouvements auxquels le patient pense et envoie ses commandes à l'exosquelette.

Pendant 24 mois, le patient a effectué diverses tâches mentales afin d’entraîner l’algorithme à comprendre ses pensées et à augmenter progressivement le nombre de mouvements qu’il pouvait effectuer.

Commentant les résultats, Tom Shakespeare, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré que c'était "une avancée bienvenue et passionnante", mais a ajouté: "le concept est loin d'être une possibilité clinique utilisable".