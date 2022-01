Un gouvernement jeunes et majoritairement féminin au Chili

Le nouveau gouvernement chilien, qui représente les diverses tendances de la coalition de gauche, compte 24 ministres, dont 14 femmes. La moyenne d'âge est de 49 ans. La ministre la plus jeune est Antonia Orellana, 32 ans, en charge du ministère des Femmes.

Le ministère de la Défense revient à Maya Fernandez, petite-fille de l'ancien président socialiste Salvador Allende (1970-1973) renversé par le coup d'Etat du général Augusto Pinochet.

Izkia Siches, 35 ans, qui a dirigé la campagne présidentielle de Boric, a été nommée ministre de l'Intérieur. Chirurgienne diplômée de l'Université du Chili, elle était devenue en 2017 la première femme à la tête de l'Ordre des médecins. Mme Siches a participé activement à la gestion de la pandémie de coronavirus dans le pays.

Deux anciens leaders étudiants et députés, Giorgio Jackson et Camila Vallejo, qui avaient pris la tête des manifestations lycéennes et étudiantes en 2011 au côté de Gabriel Boric pour réclamer une éducation publique, gratuite et de qualité, sont nommés respectivement Secrétaire général de la présidence et Porte-parole du gouvernement.

"Dans cette équipe (...) des personnes de diverses origines et formations, un gouvernement avec une majorité de femmes (...) la présence de diverses régions et générations. Une pluralité politique, avec des points de vue divers et une présence importante d'indépendants et de militants politiques", a déclaré en substance le président élu Gabriel Boric lors de la présentation au Musée d'histoire naturelle de Santiago.