Un couple de Français soupçonnés de vouloir "sacrifier" leur fils dans le Sahara

Ces deux professeurs de musique du sud-ouest de la France ont été arrêtés le 21 décembre à Algésiras, dans le sud de l'Espagne, alors qu'ils étaient sur le point d'embarquer en voiture à bord d'un ferry pour Tanger, au Maroc.



Les deux parents, qui "avaient des problèmes psychiatriques" et faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour "enlèvement de mineur", avaient "l'intention d'assassiner dans le Sahara leur fils de cinq ans car ils le croyaient possédé" et voulaient le "sacrifier", selon la Garde civile.



Le père et la mère, nés respectivement en 1984 et 1993 selon le parquet de Bordeaux, sont originaires de Carcans, un village au nord-ouest de Bordeaux, a indiqué à l'AFP Patrick Meiffren, le maire de cette petite commune. "Bien intégrés dans le village, ils étaient les fondateurs d'une belle école de musique sur la commune, au sein de laquelle ils ont eu jusqu'à plus de 250 élèves", a-t-il ajouté, en évoquant sa "stupéfaction" à l'annonce de leur arrestation.



Selon une source proche de l'enquête, ils ont quitté Carcans le 16 décembre dans un 4x4 acheté récemment, après avoir mis leur appartement en sous-location. L'enquête a démarré le 19 décembre, après un "appel d'une requérante s'inquiétant pour le fils d'un couple d'amis, âgé de 5 ans", précise le parquet de Bordeaux.



Le père "tenait des propos délirants", selon le parquet, qui a ouvert le 20 décembre une information judiciaire "des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage mineur de 15 ans pour faciliter un crime ou un délit", à l'encontre du couple.



Les enquêteurs s'interrogent sur leur appartenance à une mouvance sectaire mais estiment qu'"il est trop tôt pour le dire". Selon une source proche de l'enquête, la mère était "sous emprise".



Le maire de Carcans se souvient que lors d'une tempête, l'automne dernier, le père avait été retrouvé "dénudé dans la forêt avec des propos très incohérents", puis "placé d'office en hôpital psychiatrique". Mais il souligne que le couple avait "un comportement de vrais parents, aimants, très attentionnés" vis-à-vis de leur enfant, qui n'était pas scolarisé.



A Carcans, certains évoquent, de manière anonyme, une autre facette. Une commerçante fait état de parents ayant "retiré leurs enfants de l'école de musique car lui tenait des propos, disons méchants, envers les élèves", ou des professeurs ayant démissionné.



Le couple reste en détention provisoire à Algésiras et leur fils dans un centre pour mineurs près de la ville, a indiqué la Garde civile à l'AFP. "La procédure d'extradition est en cours" et le retour en France de l'enfant est "également en cours de finalisation", précise le parquet.