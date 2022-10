Un comité du Congrès autorise une citation à comparaître pour Donald Trump

Le comité restreint de la Chambre des représentants des États-Unis chargé d'enquêter sur l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole a voté jeudi pour citer l'ancien président Donald Trump à comparaître.

Les neuf membres du comité -- sept démocrates et deux républicains -- ont voté à l'unanimité en faveur de cette motion, qui devrait forcer l'ancien président

qui a quitté ses fonctions en janvier 2021 à comparaître pour témoigner sous serment et à fournir des documents en rapport avec les événements meurtriers du 6 janvier 2021.

Le vote a eu lieu après que la commission a passé plus de deux heures à présenter ses arguments - par le biais de déclarations de membres, de documents et de témoignages enregistrés.

Selon les lois fédérales, ne pas se conformer à une assignation du Congrès et refuser de produire des documents demandés par les élus est un délit, passible d'un à 12 mois d'emprisonnement.

La commission spéciale de la Chambre a enquêté pendant plus d'un an sur l'attaque du Capitole, qui a fait plus de 140 blessés et plusieurs morts parmi les policiers, et a interrogé plus de 1 000 témoins.