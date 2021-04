Un camp militaire d'Abidjan attaqué, 3 morts

Un camp militaire d'Abidjan a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi par des hommes armés non identifiés, faisant trois morts et un blessé parmi les assaillants et un soldat blessé, selon des sources sécuritaires ivoiriennes.

"Aux environs de 1h30 (locales et GMT), des détonations ont été entendues au camp militaire d'Anonkoua Kouté", dans le nord d'Abidjan.

L'attaque a été menée par "un groupe d'individus venus à bord d'un véhicule type 4x4 de couleur noire et de taxis", a expliqué à l'AFP une source sécuritaire, faisant état d'un "bilan provisoire de trois morts et un blessé côté assaillants et un blessé côté loyalistes".