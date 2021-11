Un accident de bus fait 45 morts en Bulgarie

Un bus transportant des personnes rentrant en Macédoine du Nord après un voyage touristique à Istanbul s'est écrasé et a pris feu dans l'ouest de la Bulgarie tôt mardi, tuant au moins 45 personnes, selon les autorités et les médias locaux.

L'accident s'est produit vers 2 heures du matin et des enfants figuraient parmi les victimes, ont indiqué les autorités. Sept personnes ont été emmenées à l'hôpital pour y être soignées.

La cause de l'accident n'a pas été immédiatement confirmée, mais il semble que le bus ait heurté une glissière de sécurité de l'autoroute, se soit écrasé et ait pris feu.

Le bus faisait partie d'un groupe de quatre personnes voyageant ensemble. Les autorités ont déclaré qu'une enquête serait ouverte.

Des photos prises peu après l'accident montrent le bus en flammes et des panaches d'épaisse fumée noire s'élevant de la scène.

Le ministre de l'Intérieur, Boyko Rashkov, a déclaré aux journalistes présents sur le site de l'accident qu'il n'avait "jamais vu quelque chose d'aussi horrible de toute ma vie".

"L'image est horrible, les personnes qui étaient dans le bus sont transformées en charbon de bois", a déclaré Rashkov. "Il est impossible de dire combien ils étaient. Il y avait quatre bus qui voyageaient ensemble, et il est possible que les passagers aient changé de bus pendant les arrêts."

Les médias de Macédoine du Nord ont rapporté que la police se trouvait à l'extérieur des bureaux de Skopje d'une société de voyage qui aurait organisé le voyage en Turquie.

Le Premier ministre intérimaire bulgare Stefan Yanev, qui s'est également rendu sur le site de l'accident, a déclaré aux journalistes qu'il s'agissait d'une "énorme tragédie."

"Je saisis cette occasion pour adresser mes condoléances aux proches des victimes", a déclaré M. Yanev. "Espérons que nous tirerons les leçons de cet incident tragique et que nous pourrons prévenir de tels incidents à l'avenir."

L'agence de presse bulgare Novinite a déclaré que des représentants de l'ambassade de Macédoine du Nord ont visité un hôpital où certaines des victimes ont été emmenées.

Le premier ministre de Macédoine du Nord, Zoran Zaev, a déclaré à la chaîne de télévision bulgare bTV qu'il avait parlé à l'un des survivants du bus.

"L'un des passagers m'a dit qu'il était endormi et qu'il s'est réveillé à cause d'une explosion", a déclaré Zaev à bTV, ajoutant que les autorités allaient recueillir des informations "importantes pour les familles des morts et des survivants."

Dans une déclaration publiée en ligne, le président de la Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, a parlé d'un "horrible accident" et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les autorités mènent une enquête complète pour déterminer les "causes et les responsabilités de la tragédie."

En 2019, la Bulgarie, une nation de l'UE de 7 millions d'habitants, avait le deuxième taux de mortalité routière le plus élevé du bloc de 27 nations, avec 89 personnes tuées par million d'habitants, selon les données de la Commission européenne.