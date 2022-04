Plus de 120 diplomates russes expulsés d'Europe en 48 heures

L'attaquant star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en fin de saison, a annoncé dimanche soir qu'il n'avait pas encore pris de décision quant à son avenir.

"Non, je n'ai pas fait mon choix, je n'ai pas pris ma décision, je réfléchis, il y a de nouveaux éléments, il y a plein de paramètres, je réfléchis", a-t-il dit au micro de Prime Video à l'issue de la victoire du PSG face à Lorient (5-1) en match de clôture de la 30e journée de Ligue 1.

"Je n'ai pas envie de me tromper", a ajouté le champion du monde, qui pourrait partir libre cet été et qui est convoité notamment par le Real Madrid. Interrogé pour savoir s'il serait au PSG l'année prochaine, Mbappé, 23 ans, a répondu: "Qui sait? On ne sait pas..."

"Je n'ai pas fait mon choix (...) Je sais que pour les gens ça tarde un peu, on en parle tous les jours", a-t-il ajouté. "Si j'avais pris ma décision, je le dirais", a assuré Mbappé.

"Je n'ai de comptes à rendre à personne, c'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision je viens, je le dis et je l'assume", a-t-il poursuivi. "Dans les bonnes et mauvaises choses que j'ai pu faire j'ai toujours assumé, je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je prends mon temps, je veux prendre la meilleure décision possible", a encore dit Mbappé.

Interrogé plus tard en zone mixte par des journalistes, Mbappé n'a pas voulu en dire davantage sur les "paramètres" nourrissant sa réflexion. "J'ai déjà donné pas mal d'informations, je pense que vous avez de quoi faire là", a-t-il dit en souriant, relançant les spéculations sur son avenir.