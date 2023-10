L'Ukraine a exporté: 1,3 million de tonnes de céréales par la mer Noire depuis août

"Quatre navires se dirigent vers le Bosphore, 11 navires sont entrés dans les ports d'Odessa pour être chargés", a indiqué sur X (ex-Twitter) le ministre ukrainien des Infrastructures Oleksandre Koubrakov.

Les quatre cargos en question vont "exporter près de 130.000 tonnes de céréales et 10.000 tonnes de métal vers des pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe", a précisé le ministre. "Au total, 62 navires ont emprunté le couloir maritime, dont 37 ont déjà exporté plus de 1,3 million de tonnes de produits agricoles ukrainiens et autres marchandises", a-t-il chiffré.



L'Ukraine a mis en place en août un couloir maritime entre ses ports du Sud et le Bosphore en mer Noire, quelques semaines après que Moscou a claqué la porte d'un accord céréalier entre les deux pays en guerre – sous l'égide de l'ONU et de la Turquie –, vital pour la sécurité alimentaire mondiale.



Cet accord avait permis d'exporter par la mer Noire en un an, presque 33 millions de tonnes de céréales et autres produits alimentaires ukrainiens. Le retrait russe de cet accord avait inquiété de nombreux pays africains, sud-américains ou encore asiatiques, particulièrement dépendants des exportations ukrainiennes.



De son côté, la Russie avait menacé de viser tous les bateaux qui partiraient ou arriveraient dans les ports sous contrôle de Kiev. En parallèle, l'armée russe a mené en août et septembre une campagne appuyée de frappes sur les infrastructures céréalières et portuaires ukrainiennes, un moyen de bloquer toutes les exportations selon Kiev.