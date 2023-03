Le Parlement européen réclame la libération du journaliste tunisien Noureddine Boutar

Dans une résolution adoptée jeudi à une très large majorité, le Parlement européen se dit "profondément préoccupé par la dérive autoritaire du président Saied et par son instrumentalisation de la situation socio-économique désastreuse de la Tunisie pour renverser la transition démocratique historique du pays". Les eurodéputés demandent à ce qu'il soit "mis fin à la répression en cours à l'encontre de la société civile".

Ils exhortent le chef de la politique étrangère de l'UE Josep Borrell et les États membres à dénoncer publiquement la grave détérioration de la situation des droits humains en Tunisie et réclament la suspension des programmes spécifiques de soutien de l'UE aux ministères de la Justice et des Affaires intérieures.



Début février, les autorités ont lancé un coup de filet contre des personnalités dont plusieurs ex-ministres, des hommes d'affaires connus comme Kamel Eltaïef, et le directeur de Radio Mosaïque, la plus écoutée de Tunisie, Noureddine Boutar. Le président les a qualifiés de "terroristes", les accusant de "complot contre la sécurité de l'Etat".



Cette vague d'arrestations, sans précédent depuis le coup de force du président Saied qui s'est octroyé tous les pouvoirs depuis le 25 juillet 2021, a été décrite par Amnesty International comme une "chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques". Dans sa résolution, le Parlement européen condamne par ailleurs fermement "le discours raciste du président Saied contre les migrants subsahariens et les attaques qui ont suivi".



Le 21 février, M. Saied avait affirmé que la présence de "hordes" d'immigrés clandestins originaires d'Afrique subsaharienne était source de "violence et de crimes" et relevait d'une "entreprise criminelle" visant à "changer la composition démographique" du pays. A la suite de ces propos, de nombreux immigrés ont été la cible d'agressions et des centaines d'entre eux ont demandé à leurs ambassades à être rapatriés dans leur pays.