Migrants: la patronne de la Francophonie se dit "choquée" par les propos du président tunisien

"Les propos du président tunisien ont révolté beaucoup d'Africains, dont moi-même, qui suis de l'Afrique subsaharienne et qui a vécu et travaillé en Tunisie", a déclaré sur TV5monde, Mme Mushikiwabo, qui est Rwandaise.

"J'ai eu l'occasion d'exprimer mon mécontentement au président" Saied, a déclaré la cheffe de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), expliquant qu'elle lui avait envoyé "une longue lettre". Mme Mushikiwabo avait co-présidé avec M. Saied le dernier sommet de la francophonie en novembre 2022 à Djerba, une île tunisienne à l'est du pays.



Le 21 février, M. Saied avait affirmé que la présence de "hordes" d'immigrés clandestins originaires d'Afrique subsaharienne était source de "violence et de crimes" et relevait d'une "entreprise criminelle" visant à "changer la composition démographique" du pays. Suite à ces propos, de nombreux immigrés ont été la cible d'agressions et des centaines d'entre eux ont demandé à leurs ambassades à être rapatriés dans leur pays.



"On ne parle pas de hordes pour des humains", s'est exclamée Louise Mushikiwabo. "Le fait qu'il y ait un problème d'immigration illégale, c'est normal qu'un chef d'Etat s'exprime là-dessus, mais j'ai trouvé ses propos extrêmement choquants et j'espère qu'on va essayer d'assainir, mais ça a fait beaucoup beaucoup de mal", a-t-elle ajouté.



Critiqué par de nombreuses ONG, le président Saied a affirmé que son objectif était de faire respecter la "légalité tunisienne concernant les étrangers". Dans un apparent souci d'apaisement, il a aussi déclaré que les Africains présents en Tunisie étaient des "frères", et son gouvernement a annoncé des mesures en faveur des étudiants et des migrants subsahariens.