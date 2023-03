Tunisie: deux condamnations à mort pour un attentat jihadiste en 2020

L'attentat suicide, mené par deux assaillants, avait visé le 6 mars 2020 une unité de police devant l'ambassade américaine dans la banlieue de Tunis. Outre ses deux auteurs circulant à moto, l'attaque avait coûté la vie à un policier. Quatre autres policiers ainsi qu'un civil avaient été blessés.

Cinq accusés, trois en détention et deux comparaissant libres, étaient poursuivis en justice en lien avec cet attentat. La chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes à Tunis a condamné deux d'entre eux à la peine capitale et un troisième à la prison à vie, ont rapporté les médias tunisiens.



Les deux autres prévenus ont été condamnés à respectivement trois et quatre ans de prison, selon la même source. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès du porte-parole du parquet de Tunis. La Tunisie observe un moratoire en Tunisie sur les exécutions depuis 1991.



Après la révolte populaire de 2011 ayant causé la chute le dictateur Zine El Abidine Ben Ali, la Tunisie a connu un essor des groupes jihadistes. Plusieurs attaques perpétrées par ces derniers ont fait des dizaines de morts parmi les touristes et les forces de sécurité. Les autorités affirment avoir obtenu ces dernières années des progrès significatifs dans la lutte contre les jihadistes.