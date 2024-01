Quatre morts à cause d'alcool frelaté en Tunisie

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances des faits, et la personne qui a fourni la substance a été interpellée, a indiqué à l'AFP Fethi Baccouche, porte-parole du tribunal de Médénine (sud). Des analyses sont en cours pour connaître la composition exacte de la substance à l'origine de cette intoxication massive.

Sur la quarantaine de personnes intoxiquées, une majorité a pu quitter l'hôpital local mais certains plus gravement atteints ont été transférés vers des hôpitaux de la capitale Tunis, selon le porte-parole. Les cas d'intoxications dues à la consommation d'alcool frelaté sont fréquents en Tunisie et entraînent souvent la mort.



En 2021, les autorités sanitaires tunisiennes avaient annoncé la mort de 5 personnes et l'hospitalisation de 25 autres après la consommation d'une substance alcoolique frelatée dans la région de Kasserine (centre-ouest). En mai 2020, 39 personnes avaient été intoxiquées après avoir consommé du méthanol dont six étaient alors décédées près de la ville de Kairouan (centre).



La consommation d'alcool fabriqué de manière artisanale est fréquente dans certains quartiers populaires de Tunis et dans certaines régions reculées du pays où les taux de pauvreté et de chômage sont élevés. Cet alcool illégal est souvent beaucoup moins cher que les boissons alcoolisées vendues en magasin.