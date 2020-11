Trump et Biden attendent les résultats des États clés

Les bureaux des votes ont fermé mardi soir alors que le président républicain Donald Trump et son challenger démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden, attendent le décompte officiel des voix dans leur course très disputée pour un mandat de quatre ans à la Maison Blanche.

Les bureaux ont d'abord été clôturés dans l'État de l'Indiana, où Donald Trump a gagné comme prévu, et dans le Kentucky voisin, où Donald Trump a également gagné. Les deux candidats ont revendiqué des victoires dans d'autres États comme prévu, mais le résultat dans des États pivots décisifs et au niveau national est loin d'être certain.

Derniers développements

* Le sénateur républicain Mitch McConnell du Kentucky, le leader de la majorité au Sénat, a remporté son septième mandat de six ans, en battant l'ancien pilote de chasse du Marine Corps Amy McGrath.

* Il y avait souvent de longues files d'électeurs à travers le pays et certains rapports faisaient état d'une ouverture tardive des bureaux de vote. Des problèmes de matériel de vote ont été signalés en Pennsylvanie, en Ohio, au Texas et en Géorgie.

* Le FBI a déclaré qu'il enquêtait sur des informations faisant état d'appels automatisés décourageant les gens de voter dans certains États. Mais il n'y avait aucun signe de conflit à grande échelle dans les bureaux de vote comme certains l'avaient craint.

* Le service postal américain a déclaré qu'il y avait eu des retards dans l'envoi de 300.000 bulletins de vote aux responsables électoraux du Michigan et de certaines parties de la Caroline du Nord et de la Pennsylvanie. Les bulletins de vote doivent être livrés avant le jour du scrutin au Michigan et doivent porter le cachet de la poste le jour du scrutin en Caroline du Nord et en Pennsylvanie pour compter.

* Le secrétaire à la Sécurité intérieure par intérim, Chad Wolf, a déclaré mardi aux journalistes qu'il n'y avait "aucune indication" qu'un "acteur étranger" s'était ingéré avec succès dans les élections.

Haut taux de participation

Des dizaines de millions de personnes ont fait la queue à travers le pays tout au long de la journée pour voter le jour du scrutin. Plus de 101 millions d'autres personnes ont voté tôt ces dernières semaines, en partie pour éviter de se retrouver face à face avec d'autres au milieu de la pandémie incontrôlée de coronavirus aux États-Unis.

Le premier décompte des voix était centré sur trois États côtiers de l’Atlantique: la Floride, l’État d’adoption de Trump, la Géorgie et la Caroline du Nord. La Floride, avec 29 voix électorales, la Géorgie, 16, et la Caroline du Nord, 15, jouent un rôle important dans la forme indirecte de démocratie américaine qui décide de ses élections présidentielles, plutôt que du vote populaire national. Le résultat est effectivement décidé lors d'élections État par État dans les 50 États du pays et dans la capitale nationale, Washington, D.C.

Il y avait également d'autres États clés en jeu dans le dépouillement précoce des votes, notamment la Virginie le long de la côte atlantique avec 13 voix électorales et l'Ohio dans le Midwest avec 18. Le gagnant a besoin d'une majorité de 270 dans le collège électoral de 538 membres.

Enregistrer le vote anticipé

Le vote anticipé dans les dernières semaines de l'élection de 2020 représentait plus des deux tiers du total des votes de près de 139 millions lors de l'élection de 2016. Avec le vote anticipé massif, le décompte total des votes pour 2020, selon certaines estimations, pourrait atteindre un record américain de 150 millions. Mais avec les lois par État contrôlant la rapidité avec laquelle les votes par corrrespondance peuvent être comptés - pas avant mardi soir ou plus tard dans certains États - le résultat de l'élection peut ne pas être connu pendant des jours.

Un grand nombre des premiers électeurs - dont les deux tiers ont envoyé des bulletins de vote par la poste tandis que les autres ont voté en personne - ont déclaré qu'ils voulaient éviter de se retrouver face à face mardi avec d'autres personnes faisant la queue dans les bureaux de vote.

Les électeurs choisissent entre deux septuagénaires, tous deux plus âgés que la grande majorité des 328 millions de citoyens du pays. Joe Biden aura 78 ans le jour de l'inauguration le 20 janvier, tandis que Donald Trump en aura 74. Celui qui gagnera sera le plus ancien dirigeant américain de tous les temps.

En outre, les électeurs choisissent les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat.