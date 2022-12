Trump a payé 1 million de dollars d'impôts pendant son mandat mais rien en 2020

Le républicain a payé 750 dollars en 2017, un million, donc, en 2018 et 2019, et rien en 2020, année pendant laquelle ses pertes se sont creusées et il a perdu la présidentielle face au démocrate Joe Biden.



Ces chiffres, rendus publics tard mardi dans le rapport d'une commission parlementaire, montrent que le milliardaire de 76 ans a fait état d'énormes déficits de 2015 à 2020.

Mais ses revenus sont montés en flèche en 2018 et 2019, alimentant de plus belle les spéculations sur l'étendue de sa fortune au moment où le Congrès s'apprête à rendre ses déclarations d'impôts publiques.



L'ancienne vedette de téléréalité a enregistré des plus-values sur la vente d'actifs de 22 millions de dollars en 2018 et de 9 millions l'année suivante. Mais il a perdu presque 65 millions de dollars pendant sa campagne pour la présidence en 2015 et 2016 et environ 13 millions pendant sa première année au pouvoir.



En 2020, ses revenus étaient dans le rouge de 5 millions de dollars. Le rapport a également montré que M. Trump avait reporté 105 millions de dollars de pertes d'exploitation nettes sur sa déclaration de 2015, 73 millions de dollars en 2016, 45 millions en 2017 et 23 millions en 2018 pour réduire les sommes à payer en impôts.



Des élus avaient voté mardi en faveur de la publication des déclarations d'impôt de l'ancien président, qui a mené une bataille judiciaire durant plusieurs années pour les garder privées.



"Trump a fait état de dizaines de millions de dollars de pertes et de crédits sans le type de justifications qu'un contribuable ordinaire fournirait probablement", a dit l'élu démocrate Lloyd Doggett dans un communiqué.



Un rapport parlementaire distinct sur le fisc américain a montré que ce dernier n'avait pas fait ce qu'il devait faire pendant presque tout le mandat de Donald Trump.



"Le fisc n'a ouvert qu'un seul examen obligatoire de 2017 à 2020 pour les déclarations produites pendant que l'ancien président était en fonction", selon le texte. Le fisc a commencé à auditer M. Trump le jour même où les démocrates de la commission ont demandé des informations sur ses impôts en 2019.