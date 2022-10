Thailande: 24 enfants et 11 adultes tués par un ex-policier, selon les autorités

Armé d'un fusil et d'un couteau, l'assaillant a commencé son carnage dans une garderie de la ville de Nongbua Lamphu, au nord-est de la Thaïlande.

En Thaïlande jeudi, un ancien officier de police a tué au moins 24 enfants et 11 adultes lors d'une attaque à l'arme à feu et au couteau qui a débuté dans une garderie, a-t-on appris de source officielle. Selon les autorités, l'assaillant a fui la garderie après avoir perpétré son forfait, puis il est rentré chez lui, où il a tué sa femme et leur enfant, avant de se donner la mort.

Des photos et des vidéos de la garderie publiées en ligne montrent une pièce au sol maculée de sang, des matelas éparpillés et des abécédaires encore accrochés aux murs.

A l'extérieur du bâtiment, des parents affolés étaient en pleurs.

D'après les autorités, le carnage s'est produit jeudi après midi dans la ville de Nongbua Lamphu, au nord-est de la Thaïlande.

Au total, 22 enfants et deux adultes ont été tués dans la garderie avant que l'assaillant ne prenne la fuite, selon un communiqué de la police. Mais il a continué à tirer sur les gens depuis sa voiture, a déclaré le général de division de la police Paisal Luesomboon. La police a déclaré qu'il a aussi tué deux autres enfants et neuf adultes à l'extérieur de la garderie, dont sa femme et son fils.

Les décès liés aux armes à feu en Thaïlande sont beaucoup plus faibles que dans des pays comme les États-Unis et le Brésil, mais plus élevés que dans des pays comme le Japon et Singapour qui ont des lois strictes sur le contrôle des armes à feu. Le taux de décès liés aux armes à feu en 2019 était d'environ 4 pour 100 000, contre environ 11 pour 100 000 aux États-Unis et près de 23 pour 100 000 au Brésil.

Le mois dernier, un employé a tiré sur ses collègues à l'Army War College de Bangkok, tuant deux personnes et en blessant une autre avant d'être arrêté.

La précédente fusillade de masse la plus grave qu'ait connue le pays est celle d'un soldat mécontent qui a ouvert le feu dans un centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima (nord-est) en 2020, tuant 29 personnes et tenant à distance les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d'être tué.