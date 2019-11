Stephen Curry espère rejouer avant la fin de la saison de la NBA

"Je m'attends vraiment à être prêt à jouer. Je ne sais pas quand, à un moment donné au début du printemps. C'est juste une question de processus de rétablissement. Je ne m'étais jamais rien cassé (auparavant) et je n'avais jamais eu à gérer une telle blessure à la main", a déclaré Curry.

Le 21 mars marquera le début du printemps. Ce jour-là les Warriors joueront à Detroit, au lendemain d'un autre déplacement à New York. Il restera alors 13 matches de saison régulière avant les play-offs. Un objectif devenu très hypothétique en l'absence de leur meilleur joueur, MVP de la Ligue en 2015 et 2016, mais également celle de son "splash brother" Klay Thompson qui soigne une rupture des ligaments croisés du genou gauche.

"Je suis ravi que, potentiellement, le reste de la saison ne soit pas perdu. Une intervention chirurgicale était nécessaire pour pouvoir guérir correctement", a poursuivi le triple champion NBA (2015, 2017, 2018) dont la main gauche a été fracturée il y a deux semaines lors de la défaite contre Phoenix.

Après un contact en pénétration, Curry est mal tombé et sa main a été écrasée par l'intérieur des Suns Aron Baynes qui a aussi chuté au sol.

"Avec la chirurgie, il y a un risque que cela affecte les nerfs. Les nerfs c'est compliqué", a expliqué le meneur de 31 ans, ajoutant quand "lorsqu'on a affaire aux mains, c'est là que ça devient difficile, avec tout ce qui relève des sensations. Je dois faire attention à ça".

"Regarder des matches à la télévision, ce n'est pas amusant. Quand on manque des matches, c'est toujours dur. Je ne suis pas doué pour m'asseoir et me reposer. Je dois faire avec", a-t-il conclu.