NBA: LeBron voit triple et les Lakers renversent Chicago

Avec 30 points, 10 rebonds et 11 passes décisives, King James a guidé ses troupes revenues dans le quatrième quart-temps remporté 38-19.

Chicago, porté par les 26 points de Zach LaVine, menait pourtant 65-48 à la pause et comptait 18 points d'avance en fin de 3e quart-temps avant que ne s'enclenche la "remontada" des Lakers pour signer leur sixième victoire de rang après leur défaite inaugurale face aux L.A Clippers.

C'est seulement la troisième fois de sa carrière que James inscrit trois triple doubles d'affilée, après 2009 et 2017. De retour dans sa ville natale, son coéquipier Anthony Davies n'a pas brillé comme à son habitude, avec sa production la plus faible de la saison (15 points, 7 rebonds).

Saluant la "profondeur du banc", "clé de la victoire", James a assuré "ne pas penser aux phases finales". L'objectif: "être défensivement la meilleure équipe de la ligue".

La franchise californienne tentera de poursuivre sa série dans son antre du Staple center vendredi face au Miami Heat, corrigé mardi à Denver (109-89).

Six Nuggets ont marqué plus de dix points, Jamal Murray et ses 21 points étant le meilleur marqueur de Denver. A Miami, Jimmy Butler a été réduit à la portion congrue (16 pts) et les Heats essuient leur deuxième défaite de la saison pour glisser au 3e rang de la conférence Est.

Miami se fait doubler au classement par Boston qui a infligé à Cleveland (119-113) sa 5e défaite en sept matches. Les 25 points et 8 rebonds de Kemba Walker ont contribué au cinquième succès en six rencontres des Celtics qui rejoignent en tête Philadelphie, battu la veille par Phoenix.

- Hayward rejoint Chamberlain -

Mais l'homme du match a été Gordon Hayward, auteur de son meilleur total sous le maillot des Celtics avec 39 points (7 rebonds et 8 passes décisives). Une performance XXL puisqu'avec un 17/20 aux tirs, dont un 16/16 à deux points, il devient le premier joueur depuis le légendaire Wilt Chamberlain en 1967 à enfiler autant de paniers à deux points à 100% de réussite.

Atlanta est resté maître chez lui face aux San Antonio Spurs (108-100) grâce notamment aux 29 points et 13 passes décisives de Trae Young de retour après une blessure à une cheville.

Les Charlotte Hornets sont passés par la case prolongation pour battre les Indiana Pacers (122-120), grâce aux 35 points de Devonte Graham dont deux lancer-francs décisifs à 1,7 secondes du buzzer.

Terry Rozier a ajouté 22 points et le réserviste congolais Bismack Biyombo a inscrit 13 de ses 15 points lors du quatrième quart pour les Hornets tandis qu'à Indiana les 33 points de T.J. Warren et les 31 points de Malcolm Brogdon n'auront finalement permis qu'à accrocher la prolongation (113-113).

Dans la dernière rencontre mardi, les 24 points de Shai Gilgeous-Alexander et les 20 de Chris Paul ont permis à Oklahoma City de dominer Orlando 102-94.

-Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mardi:

Atlanta - San Antonio 108 - 100

Denver - Miami 109 - 89

Chicago - LA Lakers 112 - 118

Oklahoma City - Orlando 102 - 94

Charlotte - Indiana 122 - 120 a.p.

Cleveland - Boston 113 - 119

