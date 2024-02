Rwanda : premier festival triennal pour inspirer les artistes locaux

No media source currently available

L'ouverture, le 16 février, au “Village de conférences et d'expositions de Kigali”, du festival triennal inaugural, a rassemblé plus de 200 artistes venus de 25 pays pour présenter leurs formes d'art, notamment la danse, la poésie et la musique. Organisé par Initiative artistique du Rwanda et le ministère rwandais des arts et de la jeunesse, le festival vise à favoriser la collaboration entre les créateurs africains et les artistes internationaux présents.