Sport avec Yacouba: le pape reçoit un ballon de basket en or

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Une fois n’est pas coutume nous parlons de la NFL avec cette première historique: l'arbitre Jerome Boger et ses six assistants sont devenus la première équipe entièrement noire à arbitrer un match de la Ligue nationale de football américain. C’était à la faveur de la rencontre entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Los Angeles Rams. L'équipe d'arbitres est entrée sur le terrain avec des références impressionnantes, en particulier le vétéran Boger, troisième arbitre noir de l'histoire de la NFL. Juge de ligne, il a été promu au rang d'arbitre en 2006."Je suis fier de mon héritage et enthousiaste à l'idée de participer à ce match historique", a déclaré Boger lors de la préparation de la rencontre. Aux cotés de lui se trouvaient les assistants Anthony Jeffries, Carl Johnson, Julian Mapp, Dale Shaw et Greg Steed. Jerome Boger a notamment été l'arbitre du Super Bowl, la finale du championnat. Quant au match d’hier, il a été remporté par les Rams 27 à 24. Parlons à présent de « sports et lutte contre les injustices raciales ». Il y a deux semaines, le Souverain Pontife avait lancé une invitation au syndicat des joueurs de la NBA pour une visite au Vatican. Ils ont répondu présents lundi dernier. Le pape François a rencontré une délégation de cinq joueurs de la NBA et plusieurs officiels de la National Basketball Players Association pour discuter de l'activisme pour la justice sociale.L’ambiance est trop solennelle et lourde de silence dans cette bibliothèque papale du Palais apostolique pour les basketteurs Kyle Korver, Sterling Brown, Jonathan Isaac, Anthony Tolliver et Marco Belinelli et des officiels habitués aux bruits des plateaux NBA. Le Pape François et ses hôtes ont discuté des efforts collectifs nécessaires pour lutter contre les injustices et inégalités sociales et économiques dans les différentes communautés. Ce qui a priori devrait être moins compliqué pour des basketteurs habitués à déployer des efforts collectifs pour remporter des victoires.Pour les joueurs, la rencontre a été l'occasion d'élargir la prise de conscience mondiale des efforts de promotion de la justice sociale après la mort de plusieurs Noirs américains aux mains de la police, notamment celle de George Floyd dans le Minnesota et Jacob Blake dans le Wisconsin. Les basketteurs ont apporté leur soutien à la lutte de diverses manières sur les terrains et en dehors, à travers des messages lors des matches. Le Pape reste convaincu que le sport peut contribuer à résoudre ces problèmes d’injustices.