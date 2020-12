Sport avec Yacouba: MLS, NBA et JO

The URL has been copied to your clipboard

Les Seattle Sounders défendront leur titre en finale de la Major League Soccer, face à Colombus, après avoir défait Minnesota United 3-2 en finale de la conférence Ouest. Un but de la tête de l'international suédois Gustav Svensson sur corner dans le temps additionnel a propulsé Seattle vers sa 4e finale de MLS en cinq saisons. La franchise de l'Etat de Washington, en quête d'un troisième sacre, rejoint ainsi le Crew de Colombus en finale. Le Crew, champion en 2008, disputera lui sa troisième finale de MLS, dans son propre stade, dans l'Ohio, dimanche. Toujours ici aux Etats-Unis, mais cette fois-ci en NBA. La franchise de Portland a fermé son centre d'entraînement après 3 cas de Covid-19, a déclaré l'entraîneur des Trail Blazers, Neil Olshey, à moins de deux semaines de la reprise de la saison régulière. Cette décision intervient alors que Portland devait débuter sa présaison vendredi à domicile face aux Kings de Sacramento et disputer son premier match de saison régulière le 23 décembre à domicile contre le Utah Jazz. La saison 2020-2021 de NBA doit débuter le 22 décembre mais plusieurs matches d'avant-saison sont programmés à partir de vendredi. Les rencontres se dérouleront sur les parquets des équipes et non plus dans une bulle confinée à huis-clos comme ce fut le cas pour la fin de la saison 2019-2020. Vous le savez, les jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés à 2021 à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Des questions sur comment maintenir les athlètes et les officiels sains et saufs sur place au Japon, se posent, même si des espoirs d’un vaccin profilent à l’horizon. Le comité international olympique y réfléchit sérieusement. C’est du moins ce qui ressort d’une conférence de presse accordée hier par le président du CIO, Thomas Bach. Suivez. Nouveau coronavirus oblige, les athlètes participant aux Jeux olympiques de Tokyo de l'année prochaine auront un séjour plus court que d'habitude. Le président du CIO a exhorté les comités nationaux olympiques à planifier les voyages des athlètes et du personnel de soutien pour qu'ils n'arrivent pas trop tôt ou ne restent pas trop tard après la compétition, afin de minimiser le risque d'infections.