Remaniement au sein de l'armée congolaise: faut-il espérer une amélioration sur le terrain ?

Après quatre ans à ce poste, le général Célestin Mbala laisse le commandement de l'armée au général de division Christian Tshiwewe. Une mesure qui aurait dû être prise depuis longtemps selon l'activiste des droits de l'homme Jedidia Mabela.

"Alors que nous attendons la levée de l'état de siège par le gouvernement de la République pour qu'il puisse tirer les leçons de cet échec et prendre des mesures bifurcatives. Cet épisode de réajustement de l'armée, qui arrive très tard, ne contribuera en rien à l'amélioration de la situation sécuritaire à l'Est de notre pays", estime-t-il.



Cette position est partagée par Soki Mulekya, analyste politique, qui mentionne la libération de la cité frontalière de Bunagana tombée aux mains des rebelles du M23 comme le grand défi auquel fera face la nouvelle équipe.



"Ce qui est normalement attendu, ce sont les résultats, rappelle-t-elle. Que ce soit au Nord-Kivu ou même au niveau de toute la République, on attend des FARDC qu'elles libèrent Bunagana, mais tant que cela n'est pas réalisé, toutes ces manœuvres, que ce soit un remaniement ou autre, seront prises pour de la farce, voire du théâtre."



Depuis plus de trois mois, les localités du territoire de Rutshuru sont sous le contrôle des rebelles du M23. Plusieurs officiers supérieurs accusés de collaborer avec l'ennemi ont été interrogés par la justice, donnant une bonne raison au président Tshisekedi de revoir ses troupes.

"Il y a eu des situations d'instabilité orchestrées par des officiers, dont certains sont dans le collimateur de la justice, dénonce Jules Ngeleza, président du conseil communal de la jeunesse. Il est également clair qu'il y a eu certaines failles dans la chaîne de commandement de nos forces armées sur le terrain."

"Mais nous espérons que les choses iront bien sur le terrain, étant donné qu'une nouvelle équipe arrive", ajoute-t-il, se faisant l'écho des populations du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri, qui, toutes, attendent des améliorations réelles de la situation sécuritaire dramatique.