Au moins 10 morts et 20 disparus dans une attaque des rebelles ADF en RDC

L'incursion des rebelles présumés ADF (Forces démocratiques alliées) a eu lieu dans le centre du village de Vido, dans le territoire de Beni, a précisé à l'AFP Patrick Musubao, président de la société civile locale. Elle "a fait 10 morts, dont un pasteur de l'église anglicane et plus de 20 personnes sont portées disparues", a-t-il ajouté. M. Musubao a estimé que les militaires des armées congolaise et ougandaise présents dans la zone étaient arrivés "en retard" sur place.

Didi Isaya, fonctionnaire délégué du gouverneur du Nord-Kivu dans la localité de Kainama, où se trouve Vido, a également accusé les ADF d'être responsables du massacre et de l'incendie de 25 maisons. Selon ce responsable administratif, "11 corps de civils [ont été] retrouvés, dont huit hommes", la plupart tués par "armes blanches".



Le groupe ADF est présenté par l'organisation État islamique (EI) comme sa branche en Afrique centrale. Il est accusé de massacres de milliers de civils dans l'est de la RDC et d'attentats jihadistes en Ouganda. La localité de Kainama, considérée comme une zone d'action des ADF, est à environ 80 km au nord de Beni, à la limite avec la province de l'Ituri.



Après quelques semaines d'accalmie, les attaques semblent reprendre dans le territoire de Beni, où les armées congolaise et ougandaise mènent des opérations conjointes contre les ADF. Lundi, au moins 13 personnes dont trois militaires avaient été tuées dans une autre attaque attribuée à ces rebelles.



Début septembre, les deux armées avaient annoncé avoir planifié la 4e phase de leurs opérations, après une réunion tenue à Fort Portal en Ouganda fin août. Le porte-parole congolais de ces opérations conjointes n'était pas joignable immédiatement par l'AFP.



L'est de la RDC est déstabilisé depuis près de trois décennies par la présence de plus d'une centaine de groupes armés locaux et étrangers, dont le groupe ADF. Les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège depuis mai 2021. Cette mesure exceptionnelle n'a jusqu'à présent pas réussi à stopper les violences.