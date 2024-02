RDC : Patrick Muyaya analyse la situation de l'insécurité à Kwamouth

No media source currently available

La situation de l'insécurité à Kwamouth et dans plusieurs zones en RDC a été évoquée au cours d’un échange entre notre collègue Antoine Roger Bolamba et le ministre congolais de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Patrick Muyaya a fait état de dispositions sécuritaires prises par le gouvernement congolais afin de ramener la paix à Kwamouth, dans l'est de la RDC et dans d’autres parties du territoire national en proie à l'insécurité.