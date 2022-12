RDC : deux morts, une dizaine de disparus dans un naufrage sur le lac Edouard

Une pirogue motorisée qui quittait Kyavinyonge, dans la province du Nord-Kivu, pour un autre village de la région, Kisaka, avec à son bord une vingtaine de chanteurs de l'église protestante, "s'est renversée" aux environs de 05H00 (03H00 GMT) du matin, selon des témoignages recueillis par l'AFP.

"Nous avons repêché cinq personnes qui sont en vie et deux autres mortes. Le reste des personnes sont sous le lac. La pirogue s'est renversée pendant qu'ils étaient au large, à quelques 10 kilomètres de Kyavinyonge", a expliqué Patrick Kambale, commissaire lacustre de Kyavinyonge.



A son point de départ, la pirogue transportait 16 personnes, et neuf autres passagers ont embarqué pendant le voyage, a-t-il affirmé, ajoutant que "le vent" serait à la base de l'accident.



Le pasteur Paluku Kavutwiraki, responsable de l'église dont faisaient parti les naufragés, a confirmé la survenue de l'accident et indiqué que la pirogue transportait au total 24 personnes dont trois bébés. "Nos recherches vont continuer jusqu'à dimanche", a-t-il indiqué. Les deux corps retrouvés ont été inhumés vendredi.



En RDC, immense pays de 2,3 millions de km2 qui compte très peu de routes praticables, les déplacements se font souvent sur les lacs ainsi que sur le fleuve Congo et ses affluents, où les naufrages sont fréquents. Les bilans sont souvent lourds.