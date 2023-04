RDC: l'incendie dans une école de Kolwezi a fait un mort, il s'agit d'une une élève

Lundi, des élèves ont été blessées en sautant d'un toit du lycée Mwanga pour échapper à un incendie qui a ravagé le bâtiment de cette école catholique, à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Au moins 132 victimes ont été recensées et conduites dans des structures médicales, selon les chiffres officiels.



"Nous avons enregistré un cas de décès, le corps est actuellement à la morgue", a déclaré mardi à l'AFP le Dr Gabriel Kayiman, directeur de l’hôpital général de référence de Kolwezi. "Glody Ntanga, âgée de 10 ans et élève en 6ème année primaire a succombé au milieu de la nuit (de lundi à mardi)" à des blessures au niveau du crâne, a affirmé à l'AFP un membre de sa famille.



Le Dr Kayiman a par ailleurs indiqué que deux autres filles étaient toujours aux urgences. Mais leur pronostic vital est "plutôt bon et prometteur", a-t-il rassuré. Le feu, d'origine encore inconnue, est parti de l'internat de l'établissement et a ensuite ravagé les bâtiments des écoles primaire et secondaire.



"Pour échapper à cette fournaise", "les élèves ont sauté du toit de l'immeuble", haut de "trois mètres", avait raconté la veille à l'AFP Prince Timothée, un témoin, joint par téléphone à Lubumbashi, capitale économique du pays. Plusieurs d'entre elles "se sont fracturées" des membres.



Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on pouvait voir de jeunes élèves en uniforme sauter en grappes depuis le toit du bâtiment scolaire en feu. Selon un rapport des autorités provinciales, une bibliothèque a été détruite, tout comme l'internat. Cinq salles de classe du secondaire et quatre du primaire ont également été brûlées.



Daoda Kapenda wa Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité du Lualaba a indiqué aux médias "qu'au moins 50% du bâtiment a été endommagé et que l'Etat pourra aider l’Église catholique à reconstruire ce qu'on a perdu". Il a ajouté que les enseignements allaient se poursuivre dans cette école, en attendant la reconstruction de la partie endommagée.