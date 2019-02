R. Kelly banni des ondes au Danemark

"Nous l'avons retiré des playlists", a déclaré mardi Tobias Nielsen, un responsable de cette compagnie privée, Bauer Media. "En tant que radio, nous sommes responsables de ceux que nous diffusons sur nos ondes. Dans ce cas, nous parlons d'agressions de mineurs et de viols", a-t-il ajouté.

Âgé de 52 ans, Robert Kelly, de son vrai nom, avait été inculpé en 2002 pour avoir filmé des actes sexuels entre lui et une adolescente de 14 ans, mais finalement acquitté en 2008. Il est revenu dans la tourmente avec la diffusion en début d'année d'un documentaire le mettant en cause pour de multiples agressions sexuelles, notamment de filles de moins de 16 ans.

Une enquête a été ouverte à New York et plusieurs médias locaux affirment que R. Kelly fait déjà l'objet d'une enquête menée par le procureur du comté de Fulton, dont dépend la ville d'Atlanta.

La maison de disques Sony Music a notamment mis fin au contrat qui la liait à l'interprète de "I Believe I Can Fly". D'autres stars de la musique nord-américaine, de Lady Gaga à Céline Dion en passant par Chance the Rapper, ont également pris leurs distances.

Plusieurs femmes accusent le chanteur et producteur de 52 ans d'avoir eu des relations sexuelles avec des filles de moins de 16 ans et de s'être entouré de femmes dont il a fait ses esclaves sexuelles.

Au Danemark, Bauer Media gère les radios The Voice, NOVA, Radio 100, Pop FM, Radio Soft et MyRock, qui touchent quelque 2,7 millions d'auditeurs chaque semaine. Jusqu'à présent, deux titres du musicien étaient diffusés sur ces stations.