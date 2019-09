Réprobation en Côte d'Ivoire après la profanation de la tombe de DJ Arafat

En Côte d'Ivoire, ce qui devait rester comme un hommage grandiose rendu au musicien Dj Arafat s'est terminé par une sorte de réprobation générale après que la tombe de l'artiste a été vandalisée par des jeunes qui ont aussi exhumé son corps samedi matin à Abidjan peu après son enterrement.

Il a fallu une intervention des forces de l'ordre pour que le corps soit remis dans la tombe. Un acte final qui a gâché une veillée funèbre ayant réuni des milliers de personnes dès vendredi après-midi au stade Felix Houphouet Boigny.

Vendredi, au Stade Félix Houphouët-Boigny, la veillée artistique s’est bien déroulée. Mais samedi au cimetière de Williamsville dans Abidjan, les fans du musicien sont allés jusqu’à exhumer son corps.

Les autorités se disent "choquées". Le préfet d’Abidjan a annoncé dimanche qu’une douzaine de personnes ont été interpellées en relation avec ces événements. Le procureur de la République a été saisi et cet acte ne restera pas impuni, a rassuré le Préfet.

"C’est déshonorant pour l’Afrique et la Côte d’Ivoire. Au-delà de nos frontières, c’est le peuple noir qui est exposé. On ne peut pas comprendre qu’on puisse profaner la tombe de quelqu’un qui a été inhumé. Quelqu’un qu’on appelle comme notre idole, on le déterre pour voir vraiment qui est dans cette tombe?", a dit Rehanik Tizié, un Ivoirien.

"Ses fans devaient chercher à ce qu’on honore leur idole, c’est cela l’important, mais pas d’aller sortir le corps de la tombe", fait aussi savoir Hamidou Sawadogo, un Ivoirien.

Pour certains, c'est une situation dramatique mais qui est une étape normale dans le vécu du deuil des individus.

"C’est une étape qu’on appelle le dénie. On refuse et on se dit que la personne qu’on aime ne peut pas mourir. Les gens ont été tenues un peu loin de tout cela, certains sont encore à cette étape-là", a déclaré à Abidjan un prêtre ivoirien qui préfère garder l'anonymat.

Le corps de DJ Arafat est donc enterré depuis samedi au cimetière de Williamsville, dans la commune populaire d'Adjamé. Sa tombe reste sous une haute surveillance des forces de sécurités ivoiriennes.

