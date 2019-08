DJ Arafat: des détails sur le programme de ses obsèques

Vendredi 23 août 2019, Modeste Kanon, représentant le PCO des funérailles du Daïshikan a informé la presse ivoirienne et internationale sur toutes les dispositions prises pour les obsèques de DJ Araafat. A l’occasion, il a communiqué de façon officielle le programme des obsèques du leader de la Chine populaire: Sécurité, Santé, Hébergement, relations. A l’en croire, plusieurs autorités ivoireinnes et membres du gouvernement seront aux obsèques du Daïshikan. Aussi, le volet sécurité des funérailles d’Arafat Dj a été pris en compte par des forces de défense et de sécurité ivoiriennes soutenues par un grand nombre des forces de sécurité privées. Une émission spéciale "Homage a Yorobo" prévue dans RM Show de Voice of America ce Jeudi 22 août 2019 a 20 heures temps universel