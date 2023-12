Quatre membres des forces russes en Ukraine poursuivis par la justice américaine

"Le ministère de la Justice a engagé les toutes premières poursuites en vertu de la loi américaine sur les crimes de guerre contre quatre membres des forces militaires affiliées à la Russie pour des crimes odieux contre un citoyen américain," a déclaré le ministre Merrick Garland. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et le directeur de la police fédérale américaine (FBI), Christopher Wray.

Selon l'acte d'accusation publié mardi, les faits présumés, notamment de torture et de traitement inhumain, se sont déroulés en avril 2022 dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Les quatre membres des forces russes ou séparatistes pro-Moscou, désignés nommément par leur seul prénom pour deux d'entre eux, ont enlevé la victime, un civil non identifié, dans le village de Mylove et l'ont détenue pendant dix jours, selon les mêmes sources.

Pendant cette détention, les quatre prévenus l'ont soumis à des interrogatoires, "torturé, menacée d'agression sexuelle et d'exécution," allant même jusqu'à mener un simulacre d'exécution, a énuméré M. Garland. Ils sont visés par trois chefs d'accusation de crime de guerre : détention illégale, torture et traitement inhumain et encourent la prison à perpétuité s'ils sont arrêtés par les États-Unis.

Des agents du ministère de la Sécurité intérieure ont voyagé en août 2022 "pour parler avec un citoyen américain qui avait été récemment évacué d'Ukraine, où il vivait avec sa femme," a expliqué M. Mayorkas, sans préciser dans quel pays ce témoignage avait été recueilli.