PSG: Mbappé "pas d'accord" avec l'utilisation de son image pour les réabonnements

"A aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur", a écrit la star parisienne après avoir vu la campagne promotionnelle où il est en vedette. "Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas d'accord avec cette vidéo publiée", a-t-il ajouté.

"Voilà pour quoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain", a-t-il conclu. Mbappé est le seul à prendre la parole dans le film promotionnel pour la campagne de réabonnements pour la saison 2023-2024, où ne figurent pas les autres méga-stars parisiennes, Lionel Messi, qui pourrait quitter le club à la fin de son contrat en juin, ni Neymar, blessé.



Les prometteurs "Titis" parisiens Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni ainsi que l'international portugais Nuno Mendes figurent dans le clip, ainsi que le jardinier du stade. Filmé dans les tribunes du Parc des Princes, il évoque les supporters. "Le 12e homme, c'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles", déclare notamment Mbappé. "Être Parisien, c'est être fier, de ce que l'on est, de ce que l'on représente et ne jamais oublier d'où on vient."



Contacté, le PSG n'avait pas réagi jeudi en début d'après-midi. Kylian Mbappé avait déjà pris position pour défendre les droits d'images individuels des internationaux en équipe de France.