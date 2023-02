C1: Mbappé forfait, le ciel tombe sur la tête du Paris SG avant le Bayern

Coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui perd sa star Kylian Mbappé pour au moins trois semaines et surtout le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le 14 février.



Le diagnostic de jeudi après-midi, cette "lésion de la cuisse gauche" de son N.7, survenue la veille lors la victoire à Montpellier (3-1), tombe au moment où le calendrier s'intensifie.

Paris joue tous les trois jours, avec un déplacement à Marseille en Coupe de France, mercredi 8 février, suivi d'un match à Monaco et donc la brûlante réception du Bayern au Parc des Princes.



S'il guérit normalement, Mbappé devrait pouvoir revenir pour le classique au stade Vélodrome, cette fois en championnat (26 février), et le retour en Bavière, programmé le 8 mars. Mais cette absence à l'aller réveille de mauvais souvenirs pour "Kyk's" et le PSG.



Il a déjà manqué sur blessure (mollet) la demi-finale retour à Manchester City (2-0, défaite 2-1 à l'aller), en mai 2022, et il avait abordé diminué la Finale à huit de la Ligue des champions en août 2020, à Lisbonne, touché à une cheville.



Blessé en finale de Coupe de France après un tacle de Loïc Perrin, le champion du monde, revenu en jeu pour la dernière demi-heure du quart de finale contre l'Atalanta Bergame (2-1), n'était peut-être pas en pleine possession de ses moyens. En finale, il avait manqué une grosse occasion face à Manuel Neuer (1-0 pour le Bayern).



Cette fois, Mbappé s'est blessé sur un contact avec le milieu montpelliérain Léo Leroy, fils et sosie de l'ancien joueur parisien Jérôme Leroy.



- Examens complémentaires pour Ramos -



Touché en haut du tibia droit, le triple buteur de la dernière finale de Coupe du monde s'est pourtant tenu l'arrière de la cuisse gauche. Il a essayé un temps de reprendre le jeu avant de demander le changement et de s'asseoir.



Mais sur des images de Canal+ prises dans le couloir conduisant des vestiaires au car, après la rencontre, on voit Mbappé commenter sa blessure dans le couloir des vestiaires, déclarant: "Je me suis blessé sur un appui, j'ai trop mal."



Mercredi soir, l'entraîneur Christophe Galtier s'était pourtant montré rassurant. "C'est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Il n'y a pas trop d'inquiétude", avait-il déclaré, évoquant "un coup derrière le genou et sur le muscle". La soirée de Mbappé était décidément mauvaise à Montpellier, il avait manqué deux penalties coup sur coup, le premier étant à retirer.



L'absence du champion du monde pour la C1 est une lourde perte pour le PSG, tant l'attaquant de 24 ans domine les tableaux statistiques cette saison: Mbappé est actuellement en tête du classement des buteurs de la compétition européenne à égalité avec Mohamed Salah (7 buts).



Et il n'est pas le seul souci d'infirmerie du PSG. Neymar, absent à Montpellier, est aussi blessé. Comme le club n'a pas réussi, pour des problèmes de retards administratifs imputés à Chelsea, à enrôler l'ailier marocain Hakim Ziyech, Galtier va devoir compter sur le peu expérimenté Hugo Ekitike contre l'ogre bavarois.



Une autre tuile est tombée sur les pieds de l'entraîneur parisien. Le défenseur Sergio Ramos a également quitté le terrain, à la demi-heure de jeu, touché à l'adducteur. L'Espagnol devait effectuer "des examens complémentaires" ce jeudi, a précisé le PSG.



Le club parisien, toujours en quête de son premier sacre en Ligue des champions, objectif ultime de ses propriétaires qataris, est actuellement déjà privé en défense de Presnel Kimpembe, qui doit reprendre l'entraînement cette semaine, et de Nordi Mukiele, en passe de revenir à la compétition. Une infirmerie trop pleine avant le match le plus important depuis le début de la saison.