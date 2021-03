CAF: le consensus autour de Motsepe "pas trop démocratique", selon Anouma

"C'est un accord de principe qui a été trouvé", a affirmé Jacques Anouma dans cet entretien, accordé mardi soir après une rencontre pendant le week-end à Rabat des trois candidats ouest-africains, à l'invitation du président de la fédération marocaine, Fouzi Lekjaa.



"Il faut que nos pays l'acceptent et le valident. On s'est donné jusqu'au 5 mars pour que cet accord soit validé", a ajouté le candidat ivoirien.



Selon lui, le "procès verbal qui a été paraphé" à l'issue de cette réunion de Rabat "ne devait être connu par personne".



"Je suis choqué. On met plus en avant une distribution de postes qu'un accord pour aller vers l'unité. On a l'impression qu'on a sacrifié l'Afrique sur l'autel de nos ambitions personnelles", s'emporte Anouma, ancien membre du comité exécutif de la Fédération internationale de football (Fifa).

Selon des sources proches des des candidats, Augustin Senghor (Sénégal) et Ahmed Yahya (Mauritanie) seraient prêts à accepter la proposition de la Fifa: s'ils renoncent à se présenter lors du scrutin prévu le 12 mars pour laisser la scène au milliardaire sud-africain, soutenu par Gianni Infantino, le président de la Fifa, ils seront 1er et 2e vice-présidents.



Jacques Anouma se verrait proposer un poste de conseiller du président.



"On impose un schéma"

Pour lui, "on peut sortir d'un accord. Si mes électeurs, ma base et les autorités me disent, cela ne nous intéresse pas, allons à des élections, je ne fuirais pas mes responsabilités".



Et "si on est pas d'accord, la seule manière de nous départager est l'élection, qui est démocratique", or "ce qui se passe n'est pas trop démocratique, on impose aux électeurs un schéma. Qui vous dit qu'ils sont preneurs?", s'est-il interrogé.

Selon un conseiller de l'un des candidats interrogé lundi, "l'idée de la Fifa est de mettre ensemble les quatre candidats, sous l'égide du Maroc, pour qu'ils se mettent d'accord pour un programme commun, et désigner parmi eux un seul candidat".



"Motsepe a la préférence de la Fifa, qui veut quelqu'un de nouveau, pas impliqué dans l'ancienne direction, pour attirer les nouveaux sponsors, les investisseurs et donner une plus belle image de la CAF après tout ce qui s'est passé", poursuit cette source.



Le gouvernement africain du football a en effet été secoué. Le président sortant, le Malgache Ahmad Ahmad, a été suspendu cinq ans par la Fifa en novembre pour soupçons de corruption.

"Motsepe a le plus mauvais profil des quatre, ce ne serait une marionnette", assure à l'AFP Bacary Cissé, patron de l'hebdomadaire sportif du Sénégal Record. "La Fifa veut le parachuter sur le foot africain".



Après la rencontre de Rabat, chaque candidat est rentré dans son pays pour des consultations. Ils doivent se retrouver le week-end prochain à Nouakchott lors de la finale de la CAN-U20, pour arrêter un choix avant l'élection du 12 mars.