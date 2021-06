Présidentielle au Pérou: Keiko Fujimori légèrement en tête

La fille d'un ancien président emprisonné menait la course à la présidence du Pérou dimanche soir, quelques heures après la clôture des scrutins lors d'un second tour organisé alors que la pandémie de coronavirus continue de frapper le pays andin.

Avec 42% des voix, le conservateur Keiko Fujimori a obtenu 52,9% des voix, tandis que Pedro Castillo, enseignant rural devenu novice en politique, en a obtenu 47%, selon les résultats officiels. Il s'agit de la troisième candidature de Fujimori à la présidence, un rôle que son père occupait dans les années 1990.

Les candidats populistes polarisants ont promis des vaccins contre le coronavirus pour tous et d'autres stratégies pour atténuer l'urgence sanitaire qui a tué plus de 180 000 personnes au Pérou et poussé des millions de personnes dans la pauvreté. L'élection fait suite à une révision statistique du gouvernement péruvien qui a plus que doublé le nombre de morts du COVID-19 précédemment reconnu par les autorités.

"Jamais un second tour n'a été aussi clairement divisé que les élections actuelles", a déclaré le politologue péruvien Fernando Tuesta sur son compte Twitter. En 2016, l'ancien président Pedro Pablo Kuczynski a battu Fujimori par seulement 42 597 voix.

Les électeurs de tout le Pérou, où le vote est obligatoire, se sont rendus aux urnes tout au long de dimanche selon un horaire fixe destiné à minimiser les longues files d'attente. Aucune perturbation n'a été signalée dans les bureaux de vote, qui ont même ouvert à San Miguel del Ene, un village reculé d'une région productrice de cocaïne où il y a deux semaines un massacre s'est terminé avec la mort de 16 personnes.

Les sondages préélectoraux ont indiqué que les candidats étaient pratiquement à égalité avant le second tour. Au premier tour de scrutin, avec 18 candidats, aucun n'a reçu plus de 20 % de soutien et les deux ont été fortement opposés par des secteurs de la société péruvienne.

"Eh bien, la vérité, c'est que je pense que les Péruviens sont habitués à ce type de décision - de se retrouver avec deux options qui laissent beaucoup à désirer, mais que faisons-nous ?" a déclaré un électeur, Paul Perez, dans une école de la capitale Lima où il votait. "Nous sommes dans une situation sociale, culturelle qui nous limite à anticiper tout cela."

La pandémie n'a pas seulement fait s'effondrer les infrastructures médicales et les cimetières du Pérou, laissé des millions de chômeurs et mis en évidence des inégalités de longue date dans le pays, elle a également renforcé la méfiance des gens à l'égard du gouvernement car il a mal géré la réponse COVID-19 et une campagne secrète de vaccination pour le puits -connected a dégénéré en un scandale national.

Au milieu des manifestations et des allégations de corruption, le pays d'Amérique du Sud a connu trois présidents en novembre. Maintenant, les analystes préviennent que cette élection pourrait être un autre point de basculement pour les frustrations latentes des gens et apporter plus d'instabilité politique.

"Je pense que dans les deux situations, le risque de troubles sociaux est élevé. C'est une bombe à retardement", a déclaré Claudia Navas, analyste au cabinet mondial Control Risks. "Je pense que si Castillo gagne, les gens qui soutiennent Fujimori ou soutiennent la poursuite dans une certaine mesure du modèle économique peuvent protester."

Mais Navas a déclaré "un scénario plus complexe évoluera si Fujimori gagne parce que Castillo a été en mesure de créer un discours qui a bien joué dans certaines communautés rurales en ce qui concerne la fracture sociale et en disant que les élites politiques et économiques ont orchestré des choses pour rester au pouvoir et maintenir les inégalités sociales."

Les craintes d'une plus grande instabilité politique étaient évidentes dimanche.

Le président Francisco Sagasti après le vote a déclaré que les candidats devaient respecter les résultats et demander à leurs partisans de s'abstenir de manifester contre les résultats. Pendant ce temps, le gauchiste Castillo a demandé à ses partisans avant la publication des résultats de rester calme.

« Attendons les données officielles, et nous sortirons pour nous prononcer à ce moment-là », a-t-il déclaré à l'aide d'un mégaphone dans le district nord reculé de Tacabamba.

Des dizaines de partisans de Castillo ont défilé en faveur du candidat dans les rues de Huancayo, la ville la plus importante du centre du Pérou.

Fujimori est restée à son quartier général de campagne à Lima, où elle a reçu la visite d'une voyante brésilienne connue localement.

Pour Felipa Yanacris, une habitante de Lima, la politique présidentielle péruvienne a « désespérément » besoin d'un remaniement. "Nous voulons du changement, nous attendons 30 ans de changement", a déclaré Yanacris.

Fujimori a voté dans le quartier aisé de la capitale Lima où elle vit, exhortant les gens à voter ''sans crainte'', tandis que Castillo a appelé au calme tout en votant aux côtés de ses parents dans la région rurale d'Anguia.

L'ancienne membre du Congrès a promis diverses primes aux personnes, dont un paiement unique de 2 500 $ à chaque famille comptant au moins une victime du COVID-19. Elle a également proposé de répartir 40 % d'une taxe pour l'extraction de minéraux, de pétrole ou de gaz aux familles qui vivent à proximité de ces zones.

Ses supporters sont les riches joueurs de l'équipe nationale de football et Mario Vargas Llosa, le plus grand auteur péruvien et lauréat d'un prix Nobel de littérature. Vargas, qui a perdu une élection présidentielle il y a trois décennies face au père de la candidate, Alberto Fujimori, est passée de l'appeler la "fille du dictateur" en 2016 à la considérer comme la représentante de "la liberté et le progrès".

Keiko Fujimori elle-même a été emprisonnée dans le cadre d'une enquête sur la corruption bien qu'elle ait ensuite été libérée. Son père a gouverné entre 1990 et 2000 et purge une peine de 25 ans pour corruption et meurtre de 25 personnes. Elle a promis de le libérer en cas de victoire.

Castillo était jusqu'à récemment un instituteur rural dans le troisième district le plus pauvre du pays, au cœur des Andes. Le fils de paysans illettrés entre en politique en menant une grève des enseignants. Alors que sa position sur la nationalisation des secteurs clés de l'économie s'est adoucie, il reste déterminé à réécrire la constitution qui a été approuvée sous le régime du père de Fujimori.

Parmi les partisans de Castillo figurent l'ancien président bolivien Evo Morales et l'ancien président uruguayen José Mujica, qui, lors d'une conversation via Facebook, ont dit jeudi à Castillo de "ne pas tomber dans l'autoritarisme".

Le Pérou est le deuxième exportateur mondial de cuivre et l'exploitation minière représente près de 10 % de son PIB et 60 % de ses exportations. La proposition initiale de Castillo de nationaliser l'industrie minière du pays a donc sonné l'alarme parmi les chefs d'entreprise. Mais peu importe qui sera choisi pour succéder à Sagasti le 28 juillet, les investisseurs resteront nerveux.

"Une victoire du populiste de gauche Pedro Castillo à l'élection présidentielle péruvienne dimanche ferait probablement basculer les marchés financiers locaux, mais nous doutons que les investisseurs aient de quoi se réjouir même en cas de victoire de son rival Keiko Fujimori", Nikhil Sanghani, économiste des marchés émergents chez Capital Economics, a écrit vendredi dans une note aux investisseurs.

"Fujimori est un personnage controversé qui fait l'objet d'une enquête pour corruption. Compte tenu de l'histoire récente du Pérou, il n'est pas difficile d'imaginer que cela pourrait déclencher une procédure de destitution", a-t-il déclaré.