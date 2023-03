Hindou Oumarou Ibrahim: "les femmes sont au au cœur des solutions"

"Je reviens du Panama et les femmes autochtones m'ont fait un tatouage qui partira dans deux semaines, mais j'aurais pu le garder pendant deux ans, c'est ce que je fais, je me bats pour les peuples autochtones", lance Hindou Oumarou Ibrahim, présidente de l'association des Femmes peules et peuples autochtones du Tchad (AFPAT).

La géographe de formation n'a pas la langue dans sa poche et a rebondi très vite sur l'annonce de la mise aux enchères de concessions pour de nouveaux forages dans le Golfe du Mexique. "Pourquoi les pays développés en veulent toujours plus et plus?", s'est-elle interrogée.

En 1999, alors que Hindou Oumarou Ibrahim n'a que 15 ans, elle crée l’AFPAT pour améliorer les conditions de vie de la communauté Mbororo du Tchad, victime du changement climatique. "Les hommes sont forcés d'aller chercher du travail en ville, laissant femmes et enfants en insécurité alimentaire", explique-t-elle. "Les femmes sont les plus touchées par le changement climatique", rappelle-t-elle.

Pour la militante, les solutions vont venir des femmes et... de l'innovation. "Mais pour cela, les femmes doivent être à la table des décisions", dit-elle d'un ton ferme, tout en demandant aux nations développées de revoir leur mode de consommation qui a un impact direct sur le Sahel et les pays africains.

Auprès de Hindou Oumarou Ibrahim, l'Ougandaise Hilda Flavia Nakabuye, fondatrice de Fridays for Future Uganda, a également parlé de l'importance des femmes dans ses interventions. "Nos programmes sont adressés envers les femmes car elles sont directement impactées par le changement climatique", affirme-t-elle.

La conférence Women's Forum, en partenariat avec Vital Voices, a rassemblé près de 200 femmes leaders du monde entier pour parler de la place de la femme dans la société.