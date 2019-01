Pompeo s'est entretenu avec Tokyo et Séoul sur la Corée du Nord

Ces deux appels téléphoniques se sont tenus dimanche, au lendemain de l'annonce par le président américain qu'un pays, qu'il n'a pas désigné, avait été choisi pour accueillir ce sommet prévu fin février.

Le secrétaire d'Etat Pompeo et le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono ont discuté des "prochaines étapes" concernant les engagements de la Corée du Nord et ont réaffirmé leur volonté d'une "dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée", selon un communiqué.

M. Pompeo et la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha ont par ailleurs discuté de leurs "engagements respectifs" vis-à-vis de Pyongyang, a informé le département d'Etat dans un communiqué distinct.

Le général Kim Yong Chol, bras droit du dirigeant nord-coréen, a rencontré le président des Etats-Unis durant 90 minutes vendredi.

"Nous avons enregistré de grands progrès sur le plan de la dénucléarisation" de la Corée du Nord, a assuré Donald Trump samedi.

Le tout premier sommet entre un président américain en exercice et un héritier de la dynastie de Kim au pouvoir en Corée du Nord, à Singapour en juin, avait débouché sur l'engagement du dirigeant nord-coréen en faveur d'une "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne".

Mais depuis, pratiquement aucune avancée concrète n'a été enregistrée.

Avec AFP