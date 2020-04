Plus de 50 civils tués par les islamistes dans un village du Mozambique

"Les malfaiteurs (...) ont tué cruellement et diaboliquement 52 jeunes du village Xitaxi, dans le district de Muidumbe" le 7 avril, a déclaré le porte-parole de la police, Orlando Mudumane, cité par la radio nationale.

Ce "massacre", selon M. Mudumane, s'est produit lorsque les jeunes du village ont refusé de rejondre les rangs des islamistes. "Les jeunes ont résisté, ce qui a provoqué la colère des +malfaiteurs+", a-t-il poursuivi.

Le groupe jihadiste responsable de ces attaques opère depuis octobre 2017 dans toute la province à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche en importants gisements gaziers sous-marins.

Il y a multiplié les opérations meurtrières contre les populations civiles et les forces de sécurité.

Ces violences ont fait au moins 900 morts, selon un décompte de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), et causé le déplacement de plus de 150.000 personnes, selon les autorités.

Depuis quelques mois, des attaques sont revendiquées par une branche régionale du groupe Etat islamique (EI). Les insurgés ont récemment annoncé vouloir imposer la loi islamique dans la région.